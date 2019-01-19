19 Ocak 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe için İzmir'den İstanbul'a koştu

Fenerbahçe için İzmirden İstanbula koştu
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 19.01.2019

Fenerbahçeli taraftar , sezonun ilk yarısındaki performansı beklentilerin çok altında kalan futbol takımına destek amacıyla 'den 'a yaptığı koşuyu tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, , 'nde sarı-lacivertli yönetici ve futbolcularla bir araya geldi.

Futbolculara moral vermek için 3 Ocak'ta 'den başladığı koşuyu 16 günde tamamlayan Rıza Martaş'a, son metrelerinde Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi ve eski milli atlet 'de eşlik etti.

Turhan Şahin ve Rıza Martaş'ı tesislerde, yönetim kurulu üyeleri Danabaş, Simla Türker Beyazıt, teknik direktör ve futbolcular karşıladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, koşuyla ilgili olarak, "Öncelikle toplumun oldukça ihtiyacı olan bir yaklaşımdı. Onu bu yaklaşımı nedeniyle tebrik ediyorum. Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe'nin büyüklüğüne yakışan bir davranış. Bu duyarlılığı, başta taraftarlarımız olmak üzere hepimiz gösteriyoruz. Emin olsunlar ki bizler bunun cevabını kat kat fazlasıyla vereceğiz." ifadelerini kullandı.



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