Fenerbahçe için İzmirden İstanbula koştu

Fenerbahçeli taraftar Rıza Martaş, sezonun ilk yarısındaki performansı beklentilerin çok altında kalan futbol takımına destek amacıyla İzmir'den İstanbul'a yaptığı koşuyu tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Rıza Martaş, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde sarı-lacivertli yönetici ve futbolcularla bir araya geldi.

Futbolculara moral vermek için 3 Ocak'ta İzmir'den başladığı koşuyu 16 günde tamamlayan Rıza Martaş'a, son metrelerinde Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi ve eski milli atlet Turhan Şahin'de eşlik etti.

Turhan Şahin ve Rıza Martaş'ı tesislerde, yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş, Simla Türker Beyazıt, teknik direktör Ersun Yanal ve futbolcular karşıladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, koşuyla ilgili olarak, "Öncelikle toplumun oldukça ihtiyacı olan bir yaklaşımdı. Onu bu yaklaşımı nedeniyle tebrik ediyorum. Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe'nin büyüklüğüne yakışan bir davranış. Bu duyarlılığı, başta taraftarlarımız olmak üzere hepimiz gösteriyoruz. Emin olsunlar ki bizler bunun cevabını kat kat fazlasıyla vereceğiz." ifadelerini kullandı.