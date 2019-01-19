Ersun Yanal Ümraniye yenilgisiyle bozulan moralleri yükseltiyor

Oyunculardan Bursa ile ligde oynayacakları sınavı düşünmelerini isteyen usta hoca, “Kupa maçının telafisi var ama ikinci yarıya kötü başlamanın olmayabilir. Kazanmaktan başka seçeneğimiz yok” dedi

Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında Ümraniyespor'a yenilerek ikinci yarı öncesi moral bozukluğu yaşayan sarı-lacivertli takımda teknik direktör Ersun Yanal, motivasyonu yükseltmek için konuşmalara başladı. Antrenman öncesi futbolcularını toplayan tecrübeli çaıştırıcı, Süper Lig'de pazartesi günü oynayacakları Bursaspor maçının öneminden bahsetti. "Bursaspor mücadelesi bizim için yeni bir başlangıç olsun" diyerek söze başlayan sarı-lacivertli çalıştıcının, "Kupadaki yenilginin telafisi var ama lige kötü başlamanın telafisi zor oluyor. Bu yüzden Ümraniye maçını unutun ve Bursaspor karşılaşmasına odaklanın" dediği bildirildi.



BALLI DA ÖZEL OLARAK GÖRÜŞÜYOR



Herkesin ekstra performans göstermesi gereken bir maça çıkacaklarının altını çizen Ersun Yanal, "Hem taraftar hem de yönetimin nasıl bir beklenti içinde olduğunu biliyorsunuz. Bu beklentilerin boşa olmadığını kanıtamak için mutlaka bu deplasmandan galibiyetle dönmek zorundayız. Yapmamız gereken tek şey bu sınavı ve 3 puanı düşünmek olmalı. Başka bir alternatif yok" ifadelerini kullandı. Öte yandan takımın idari menajeri Volkan Ballı'nın da futbolcularla bire bir görüşmeler yaparak takımın motivasyonunu yükseltmeye çalıştığı gelen haberler arasında.



HAZIRLIKLAR BAŞLADI



Sarı-lacivertli takım, Bursa maçı hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla start verdi. Ümraniyespor karşılaşmasında 11'de başlayan oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğerleri önce etapta salonda, ardından sahada çalıştı. Sonrasında U21 takımı ile çift kale maç yapıldı. İdman bireysel çalışmalarla bitti.



GENÇ ELDiVENLER TAM GAZ KALECİLER



Harun Tekin ve Erten Ersu'yu sakatlıklara kurban veren sarı-lacivertli takımda, Volkan Demirel, Berke ve altyapıdan diğer file bekçileri hazırlıklarını tam gaz sürdürüyor. Volkan'ın genç eldivenler ile yakından ilgilenmesi dikkatlerden kaçmıyor. Takımın bir diğer kalecisi Kameni ise kadroda yok. Kamerunlu'nun ara dönemde ayrılması bekleniyor. Kameni'nin sözleşmesini feshedeceği iddia ediliyor.