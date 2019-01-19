19 Ocak 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Ersun Yanal Ümraniye yenilgisiyle bozulan moralleri yükseltiyor

Başka seçenek yok
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 18.01.2019

Oyunculardan ile ligde oynayacakları sınavı düşünmelerini isteyen usta hoca, “Kupa maçının telafisi var ama ikinci yarıya kötü başlamanın olmayabilir. Kazanmaktan başka seçeneğimiz yok” dedi

karşılaşmasında Ümraniyespor'a yenilerek öncesi moral bozukluğu yaşayan sarı-lacivertli takımda teknik direktör , motivasyonu yükseltmek için konuşmalara başladı. Antrenman öncesi futbolcularını toplayan tecrübeli çaıştırıcı, 'de pazartesi günü oynayacakları maçının öneminden bahsetti. "Bursaspor mücadelesi bizim için yeni bir başlangıç olsun" diyerek söze başlayan sarı-lacivertli çalıştıcının, "Kupadaki yenilginin telafisi var ama lige kötü başlamanın telafisi zor oluyor. Bu yüzden Ümraniye maçını unutun ve Bursaspor karşılaşmasına odaklanın" dediği bildirildi.

BALLI DA ÖZEL OLARAK GÖRÜŞÜYOR

Herkesin ekstra performans göstermesi gereken bir maça çıkacaklarının altını çizen Ersun Yanal, "Hem taraftar hem de yönetimin nasıl bir beklenti içinde olduğunu biliyorsunuz. Bu beklentilerin boşa olmadığını kanıtamak için mutlaka bu deplasmandan galibiyetle dönmek zorundayız. Yapmamız gereken tek şey bu sınavı ve 3 puanı düşünmek olmalı. Başka bir alternatif yok" ifadelerini kullandı. Öte yandan takımın idari menajeri 'nın da futbolcularla bire bir görüşmeler yaparak takımın motivasyonunu yükseltmeye çalıştığı gelen haberler arasında.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Sarı-lacivertli takım, maçı hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla start verdi. Ümraniyespor karşılaşmasında 11'de başlayan oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğerleri önce etapta salonda, ardından sahada çalıştı. Sonrasında U21 takımı ile çift kale maç yapıldı. İdman bireysel çalışmalarla bitti.

GENÇ ELDiVENLER TAM GAZ KALECİLER

ve 'yu sakatlıklara kurban veren sarı-lacivertli takımda, , Berke ve altyapıdan diğer file bekçileri hazırlıklarını tam gaz sürdürüyor. Volkan'ın genç eldivenler ile yakından ilgilenmesi dikkatlerden kaçmıyor. Takımın bir diğer kalecisi Kameni ise kadroda yok. Kamerunlu'nun ara dönemde ayrılması bekleniyor. Kameni'nin sözleşmesini feshedeceği iddia ediliyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçede 2019-20 sezonunda bu isimler yok! F.Bahçe'de 2019-20 sezonunda bu isimler yok!
Adebayor için bir kez daha! Adebayor için bir kez daha!
F.Bahçe atağa geçti! Transfer pazarlıkları başladı F.Bahçe atağa geçti! Transfer pazarlıkları başladı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör