19 Ocak 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Iraklı Ali Fenerbahçe'nin radarında!

Iraklı Ali Fenerbahçenin radarında!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 18.01.2019

’nda attığı şık gollerle dikkat çeken 18 yaşındaki , ’nin transfer listesine girdi.

'nin transferde sürpriz bir ismi gündeme aldığı bildirildi. Milli Takımı ile 'nda oynadığı 3 maçta 2 gol atan 'in sarı-lacivertli kulübün radarında olduğu iddia edildi. Anderlecht'in de ilgilendiği 18 yaşındaki Iraklı forvetin, formasıyla alt kategoriler dahil 29 maçta toplam 25 golü bulunuyor. Yeteneği ve futbol stili 'lu Mohamed Salah'a benzetilen Mohanad Ali, Irak Süper Ligi'nde Al Shorta SC takımı ile 2016-17'de 30 maçta 12 gol, 2017-18'de 24 karşılaşmada 16 gol atarak dikkat çekti. Kadhim'in kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
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