19 Ocak 2019, Cumartesi
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İslam Slimani’ye Sevilla kancası
Giriş Tarihi: 18.01.2019
Kupa maçında ıslıklanan İslam Slimani, Aston Villa'nın ardından Sevilla'nın gündeminde...
Marca gazetesi, sezon sonuna kadar alternatif bir forvet arayan kırmızı-beyazlı takımın Slimani'ye yöneldiğini yazdı. RB Salzburg'dan Munas Dabbur ile anlaşan Sevilla'nın oyuncunun sezon sonunda takıma katılacak olması nedeniyle Slimani için Fenerbahçe ve Leicester ile masaya oturabileceği kaydedildi.
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