19 Ocak 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

İslam Slimani’ye Sevilla kancası

İslam Slimani’ye Sevilla kancası
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 18.01.2019

Kupa maçında ıslıklanan İslam Slimani, 'nın ardından 'nın gündeminde...

Marca gazetesi, sezon sonuna kadar alternatif bir forvet arayan kırmızı-beyazlı takımın Slimani'ye yöneldiğini yazdı. RB Salzburg'dan Munas Dabbur ile anlaşan 'nın oyuncunun sezon sonunda takıma katılacak olması nedeniyle Slimani için ve Leicester ile masaya oturabileceği kaydedildi.
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