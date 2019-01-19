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Genk, Ndongala’yı bırakmıyor
Giriş Tarihi: 18.01.2019
Dieumerci Ndongala için kötü haber! Belçika'nın Voetbalkrant sitesi, Genk'in Kongolu kanat oyuncusu için Fenerbahçe'den gelen teklifi geri çevirdiğini yazdı.
Sportif direktör Dimitri De Condé'nin bu sezon 5 gol, 7 asistle etkili bir performans ortaya koyan 27 yaşındaki Ndongala'yı ara transferde bırakmak istemediği ve müzakere başlatmayı bile kabul etmediği iddia edildi.
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