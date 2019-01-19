19 Ocak 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Genk, Ndongala’yı bırakmıyor

Genk, Ndongala’yı bırakmıyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 18.01.2019

Dieumerci Ndongala için kötü haber! 'nın Voetbalkrant sitesi, 'in Kongolu kanat oyuncusu için 'den gelen teklifi geri çevirdiğini yazdı.

Sportif direktör Dimitri De Cond&eacute;'nin bu sezon 5 gol, 7 asistle etkili bir performans ortaya koyan 27 yaşındaki Ndongala'yı ara transferde bırakmak istemediği ve müzakere başlatmayı bile kabul etmediği iddia edildi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçede 2019-20 sezonunda bu isimler yok! F.Bahçe'de 2019-20 sezonunda bu isimler yok!
Adebayor için bir kez daha! Adebayor için bir kez daha!
F.Bahçe atağa geçti! Transfer pazarlıkları başladı F.Bahçe atağa geçti! Transfer pazarlıkları başladı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör