Genk, Ndongala’yı bırakmıyor

Dieumerci Ndongala için kötü haber! Belçika'nın Voetbalkrant sitesi, Genk'in Kongolu kanat oyuncusu için Fenerbahçe'den gelen teklifi geri çevirdiğini yazdı.

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Sportif direktör Dimitri De Condé'nin bu sezon 5 gol, 7 asistle etkili bir performans ortaya koyan 27 yaşındaki Ndongala'yı ara transferde bırakmak istemediği ve müzakere başlatmayı bile kabul etmediği iddia edildi.