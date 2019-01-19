19 Ocak 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Bursa’da yenilmiyor

Bursa’da yenilmiyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 18.01.2019

'nin Bursa'da bileği bükülmüyor... Sarı lacivertli ekip 'a son 10 maçta boyun eğmedi.

'de 'a konuk olacak , rakibine 10 maçtır deplasmanda yenilmiyor. İki takım arasında Bursa'da oynanan lig+kupa dahil 10 karşılaşmanın 5'i berabere biterken, 5'ini F.Bahçe kazandı. Timsah evinde Fener'i en son 2010'da kupada 3-1 mağlup etti.
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