19 Ocak 2019, Cumartesi
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Bursa’da yenilmiyor
Giriş Tarihi: 18.01.2019
Fenerbahçe'nin Bursa'da bileği bükülmüyor... Sarı lacivertli ekip Bursaspor'a son 10 maçta boyun eğmedi.
Süper Lig'de Bursaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, rakibine 10 maçtır deplasmanda yenilmiyor. İki takım arasında Bursa'da oynanan lig+kupa dahil 10 karşılaşmanın 5'i berabere biterken, 5'ini F.Bahçe kazandı. Timsah evinde Fener'i en son 2010'da kupada 3-1 mağlup etti.
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