19 Ocak 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Bursaspor maçı hazırlıkları

Fenerbahçede Bursaspor maçı hazırlıkları
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 19.01.2019

'in 18. haftasında 21 Ocak Pazartesi günü 'a konuk olacak , hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda yapılan egzersiz hareketleriyle başladığı belirtildi.

Dar alanda pasın ardından ayak tenisiyle süren idmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.



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