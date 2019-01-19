Fenerbahçede Bursaspor maçı hazırlıkları

19 Ocak 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'de Bursaspor maçı hazırlıkları
Giriş Tarihi: 19.01.2019
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 21 Ocak Pazartesi günü Bursaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda yapılan egzersiz hareketleriyle başladığı belirtildi.
Dar alanda pasın ardından ayak tenisiyle süren idmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.
Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
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