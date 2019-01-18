18 Ocak 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Vida’dan Erdoğan’a forma

Vida’dan Erdoğan’a forma
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 18.01.2019 Giriş Tarihi: 18.01.2019

’ın Hırvat yıldızı Vida, Başkan ile Kitaroviç’in düzenlediği basın toplantısına katıldı. Vida, Erdoğan’a Beşiktaş forması hediye etti

'ın Hırvat futbolcusu Domagoj Vida, Başkan ile 'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenledikleri basın toplantısına katıldı. Basın toplantısının ardından gerçekleştirilen hatıra fotoğrafı çekiminde yer alan Domagoj Vida ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Hırvatistan Cumhurbaşkanı Grabar Kitaroviç'e üzerinde kendi adının yazılı olduğu 24 numaralı forması hediye etti. Hırvat futbolcu Vida daha sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitarovic'le kısa süren bir futbol sohbeti yaptı. Vida ardından Akhisar maçı için 'e gitti.

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