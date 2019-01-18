18 Ocak 2019, Cuma
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Vida’dan Erdoğan’a forma
Güncelleme Tarihi: 18.01.2019 Giriş Tarihi: 18.01.2019
Beşiktaş’ın Hırvat yıldızı Vida, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç’in düzenlediği basın toplantısına katıldı. Vida, Erdoğan’a Beşiktaş forması hediye etti
Kartal'ın Hırvat futbolcusu Domagoj Vida, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenledikleri basın toplantısına katıldı. Basın toplantısının ardından gerçekleştirilen hatıra fotoğrafı çekiminde yer alan Domagoj Vida ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Hırvatistan Cumhurbaşkanı Grabar Kitaroviç'e üzerinde kendi adının yazılı olduğu 24 numaralı Beşiktaş forması hediye etti. Hırvat futbolcu Vida daha sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitarovic'le kısa süren bir futbol sohbeti yaptı. Vida ardından Akhisar maçı için İzmir'e gitti.
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