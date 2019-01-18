Elis adım adım Fenerbahçeye

Elis adım adım Fenerbahçe'ye
Honduras basını Houston’ın 8 milyon Euro isterken, Fenerbahçe’nin 6 milyon teklif ettiğini yazdı. Menajeri “Görüşmeler sürüyor” eddi
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde en çok çaba sarfettiği oyunculardan birisi olan Honduraslı kanat oyuncusu Alberth Elis için önemli gelişmeler yaşanıyor. Honduras basını 22 yaşındaki Elis için Fenerbahçe'nin Houston Dynamo kulübüne 6 milyon Euro teklif ettiğini yazdı. Bu rakam ABD kulübünün istediği 8 milyon Euro'ya oldukça yakın.
HOUSTON'DAN CEVAP BEKLENİYOR
Honduras basını iki kulüp arasındaki görüşmelerin sürdüğünü ve Elis'in Fenerbahçe'ye gitmek istediğini yazdı. Tüm bu gelişmeler yaşanırken bir açıklama da Alberth Elis'in menajeri Daniel Solis'ten eldi. Menajer Solis, "Şu anda Houston Dynamo ile olan bir sözleşmesi var. Ama aldığı teklifi de reddedemem. Ancak transfer için herkesin memnun olduğu bir anlaşma yapılması lazım. Elis'i Avrupa'dan birkaç kulüp istiyor" dedi.
EN İYİ TEKLİF FENERBAHÇE'DEN
Menajer Daniel Solis açıklamasında kulüp ismi vermese de Elis için en iyi rakamı veren kulübün Fenerbahçe olduğu, transferin her an açıklanabileciği de gelen haberler arasında.
ELIS: AVRUPA'DA OYNAMAYI ÇOK İSTİYORUM
Sanal alemde Fenerbahçe'yi takip eden Alberth Elis, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada "Avrupa'da futbol oynamayı çok istiyorum. Kulübüm Houston ile sözleşmem var. Onların da kabul etmesi gerek. Gelişmeleri ben de merak ediyorum" demişti.
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