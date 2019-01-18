18 Ocak 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Elis adım adım Fenerbahçe'ye

Elis adım adım Fenerbahçeye
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 17.01.2019

Honduras basını Houston’ın 8 milyon isterken, ’nin 6 milyon teklif ettiğini yazdı. Menajeri “Görüşmeler sürüyor” eddi

'nin ara döneminde en çok çaba sarfettiği oyunculardan birisi olan Honduraslı kanat oyuncusu için önemli gelişmeler yaşanıyor. Honduras basını 22 yaşındaki Elis için Fenerbahçe'nin kulübüne 6 milyon teklif ettiğini yazdı. Bu rakam ABD kulübünün istediği 8 milyon Euro'ya oldukça yakın.

HOUSTON'DAN CEVAP BEKLENİYOR

Honduras basını iki kulüp arasındaki görüşmelerin sürdüğünü ve Elis'in Fenerbahçe'ye gitmek istediğini yazdı. Tüm bu gelişmeler yaşanırken bir açıklama da Alberth Elis'in menajeri 'ten eldi. Menajer Solis, "Şu anda Houston Dynamo ile olan bir sözleşmesi var. Ama aldığı teklifi de reddedemem. Ancak transfer için herkesin memnun olduğu bir anlaşma yapılması lazım. Elis'i Avrupa'dan birkaç kulüp istiyor" dedi.

EN İYİ TEKLİF FENERBAHÇE'DEN

Menajer Daniel Solis açıklamasında kulüp ismi vermese de Elis için en iyi rakamı veren kulübün Fenerbahçe olduğu, transferin her an açıklanabileciği de gelen haberler arasında.

ELIS: AVRUPA'DA OYNAMAYI ÇOK İSTİYORUM

Sanal alemde Fenerbahçe'yi takip eden Alberth Elis, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada "Avrupa'da futbol oynamayı çok istiyorum. Kulübüm Houston ile sözleşmem var. Onların da kabul etmesi gerek. Gelişmeleri ben de merak ediyorum" demişti.

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