Gran Canaria - Fenerbahçe Beko maç sonucu: 64-82

Turkish Airlines EuroLeague'in 19. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşı karşıya geldiği Herbalife Gran Canaria'yı 82-64 mağlup etti. Zalgiris Kaunas'ın ardından Gran Canaria'yı da çift haneli farkla geçmeyi başaran Fenerbahçe, 19. maçında 17. galibiyetini aldı.

Turkish Airlines EuroLeague'in 19. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, İspanya temsilcisi Herbalife Gran Canaria ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya hücumda Erick Green'i etkili kullanarak başlayan temsilcimiz Fenerbahçe, ilk 5 dakikalık bölümü 7-9'luk skorla üstün geçmeyi başardı. Çeyreğin kalan bölümünde kenardan gelen Jan Vesely'i etkin kullanmayı başaran Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 19-24'lük skorla önde tamamladı.

Jan Vesely'den üç sayılık basket!

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Jan Vesely, ilk çeyreğin bitimine 4 saniye kala üç sayı çizgisinin gerisinden isabeti buldu.

Vesely, EuroLeague'deki son üçlük isabetini 8 Ocak 2016'da Fenerbahçe'nin Kızılyıldız'ı deplasmanda 88-65 mağlup ettiği maçta sağlamıştı.

İkinci çeyrekte Lauvergne ve Kalinic ile etkili olmayı başaran temsilcimiz, farkı açarak 3:53 kala 25-35'lik skorla farkı çift hanelere çıkardı. Kalinic ile etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe, son 1 dakikalık bölüme de 30-44 önde girdi. Temsilcimiz ilk yarıyı da 32-44'lük skorla üstün tamamladı.

Üçüncü çeyreğe iyi başlayan Fenerbahçe, 7:18 kala skoru 34-49'a getirerek farkı 15 sayıya kadar çıkardı. Fakat Kim Tillie ile etkili olan Gran canaria, 4 dakika kala skoru 44-51'e getirdi. Ev sahibi ekip, 1:53 kala da skoru 48-53 yaptı. Temsilcimiz, üçüncü çeyreği ise 51-56 önde tamamladı.

Son çeyreğe etkili başlayan temsilcimiz, ilk 5 dakikalık bölüm geçilirken 56-71 ile tekrar farkı 15 sayıya çıkarmayı başardı. Son 2 dakikalık bölüme girilirken de temsilcimiz 60-80'lik skoru yakaladı. Temsilcimiz, maçtan da 62-84'lük skorla galip ayrıldı.

Zalgiris Kaunas'ın ardından Gran Canaria'yı da çift haneli farkla geçmeyi başaran Fenerbahçe, 19. maçında 17. galibiyetini aldı.