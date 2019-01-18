Varsa yoksa Serdar&Tolgay

Hem Serdar Aziz hem de Tolgay Arslan, F.Bahçe forması giymek istiyor. Yönetim de, teknik heyetin istediği bu oyuncular için temaslarını sürdürüyor

Alternatifli bir kadro isteyen Ersun Yanal'ın, ikinci yarıda istediği isimler arasında Serdar Aziz ile Tolgay Arslan da yer alıyor. Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Serdar'a bonservis bedeli ödemek istemeyen sarı-lacivertliler, bu oyuncudan gelecek haberi bekliyor. Alacaklarına karşılık sarı-kırmızılılardan bonservisini almak isteyen tecrübeli stoperin Fenerbahçe'ye imza atmak için gün saydığı belirtiliyor. BEŞİKTAŞ'A kalmak istemediğini söyleyen Tolgay için de görüşmelere devam eden Fenerbahçe, 2 milyon euro'dan yukarı çıkmıyor. 4 milyon euro isteyen Beşiktaş'a Valbuena'yı da takas olarak öneren sarılacivertliler, Tolgay için ezeli rakiplerinden haber bekliyor. Her iki futbolcunun F.Bahçe'ye imza atmaya hazır oldukları ve kulüplerini ikna etmeye çalıştıkları kaydediliyor.