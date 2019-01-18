18 Ocak 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Obradovic: O kupayı yine kaldıracağız

Obradovic: O kupayı yine kaldıracağız
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 17.01.2019

takımının Sırp hocası “Son iki sezonda iki kez finale çıktık birinde şampiyon olduk amacımız bunu tekrarlamak” dedi ve ekledi: F.Bahçe mutlu olmayı hak ediyor.

Beko'nun başantenörü , 'ndeki hedeflerinin bu sene de kupayı kaldırmak olduğunu söyledi. Efsane çalıştırıcı, son iki sezonda iki kez finale kaldıklarını birinde kupayı aldıklarını hatırlatıp, "Üst üste iki defa şampiyonluk yaşayabilseydik bu mükümmel olurdu. Ancak başaramadık. Bu sezon da gayet iyi durumdayız. İyi bir motivasyonla devam ediyoruz ve üst üste 3. finalimizi oynamak amacındayız"
dedi.

ZAFER KOLAY KAZANILMAZ

Oyuncularının antrenmanlarda ve maçlarda elinden geleni yaptığının altını çizen sarı-lacivertli hoca, "Başarı için olmazsa olmaz kriter çok çalışmaktır. Biz önce bunu yapacağız. Hiçbir zafer kolay elde edilmez kupayı bu sezon da kazanmak istiyorsak aynı şekilde çalışmaya devam etmek zorundayız. Bu camiaya bir kupa Avrupa Ligi kupası daha getirmek istiyoruz. Fenerbahçe mutlu olmayı hak ediyor" ifadelerini kullandı.

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