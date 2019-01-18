Koç’tan Başkent çıkarması

F.Bahçe Başkanı Ali Koç ve kurmayları, dün Ankara’daydı. Sarı-lacivertliler; Spor, Milli Eğitim ile Çevre ve Şehircilik bakanlarına ziyaretlerde bulundu

FB TV'de önceki gece gündemle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Ali Koç, dün önemli ziyaretlerde bulundu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve kurmaylarının durağı Ankara'ydı. Sabah saatlerinde sarı-lacivertli yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Başkent'e giden Koç, ilk olarak Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ile bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu, makamında kabul ettiği Koç ve kurmayları ile yarım saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Bakanlık merkez binasında gerçekleşen kabulde Ali Koç, Bakan Kasapoğlu'na üzerinde isminin yazılı olduğu 34 numaralı Fenerbahçe forması hediye etti. Sarı-lacivertli heyet, daha sonra ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ardından da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile görüştü. Koç, her iki bakana da isimlerinin yazılı olduğu Ankara'yı temsilen 06 numaralı formalardan takdim etti.