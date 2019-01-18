Faslı futbolcu iddialı konuştu: İkinci yarı çok farklı bir Fenerbahçe ve Dirar olacak. Kendimi affettireceğim

Kadro dışı kaldığı dönemde gözden çıkarılan ve Brugge ile anlaşan; ancak affedildikten sonra Antalya kampındaki performansıyla Ersun Yanal'ın gözüne giren Nabil Dirar, formayı bırakmayacağının sinyalini veriyor. Kampın en çalışkan ismi olan Faslı futbolcu, antrenmanlarda da yıldızını parlatıyor. Fenerbahçe'de uzun yıllar kalmak istediğini dile getiren Dirar, "F.Bahçe'nin ne kadar büyük bir kulüp olduğunun farkındayım. Her futbolcunun başına gelebilecek bir olay yaşadım. Ama artık tekrar bu takımın bir parçasıyım. İkinci devredeki futbolumla kendimi affettireceğim. İkinci devrede bambaşka bir Fenerbahçe ve bambaşka bir Dirar sahada olacak" dedi