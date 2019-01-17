Ümraniyespor - Fenerbahçe | CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları kapsamında Ümraniyespor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Birçok futbolseverin merakla beklediği maça dair detaylar haberimizde...

Ümraniyespor - Fenerbahçe maçında 11'ler belli oldu.



ÜMRANİYESPOR: Burak, Appindangoye, Alaaddin, Merthan, Yasir, Timur, Vasilogiannis, Bahadır, Emircan, Serkan, Leandrinho

FENERBAHÇE: Volkan Demirel; Şener, Skrtel, Sadık, İsmail Köybaşı; Jailson, Elif Elmas; Dirar, Benzia, Valbuena; Slimani

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Ümraniyespor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Peki Ümraniyespor - Fenerbahçe hangi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Mücadele, bu akşam Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmanın başlama vuruşu ise 20.30'da başlayacak.

Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?



Ümraniyespor - Fenerbahçe karşılaşması ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Rövanş maçı ise 24 Ocak Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak.