17 Ocak 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Ümraniyespor - Fenerbahçe | CANLI İZLE

Fenerbahçenin 11i belli oldu! Volkan Demirel...
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 17.01.2019 Giriş Tarihi: 17.01.2019

son 16 turu maçları kapsamında Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Birçok futbolseverin merakla beklediği maça dair detaylar haberimizde...

Ümraniyespor - maçında 11'ler belli oldu.

ÜMRANİYESPOR: Burak, Appindangoye, Alaaddin, Merthan, Yasir, Timur, Vasilogiannis, Bahadır, Emircan, Serkan, Leandrinho
FENERBAHÇE: ; Şener, Skrtel, Sadık, ; Jailson, Elif Elmas; Dirar, Benzia, Valbuena; Slimani

son 16 turu ilk maçında Ümraniyespor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Peki Ümraniyespor - Fenerbahçe hangi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Mücadele, bu akşam Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmanın başlama vuruşu ise 20.30'da başlayacak.

Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Ümraniyespor - Fenerbahçe karşılaşması ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Rövanş maçı ise 24 Ocak Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

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