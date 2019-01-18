18 Ocak 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Aatif Chahechouhe'dan Fenerbahçe'ye veda mesajı

Aatıfdan Fenerbahçeye veda mesajı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 18.01.2019

'nin sezon sonuna kadar kiralanması için ile anlaşmaya vardığı , veda mesajı yayımladı.

Faslı futbolcu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, " camiasında bulunduğum süre içerisinde bana destek olan Fenerbahçe taraftarlarına, takım arkadaşlarıma ve tüm kulüp çalışanlarına teşekkür eder, onlara hayatlarında başarılar dilerim." ifadesini kullandı.




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