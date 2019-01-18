18 Ocak 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den taraftara alkol uyarısı

Fenerbahçeden taraftara alkol uyarısı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 18.01.2019

Kulübü, 'in 18. haftasında 21 Ocak Pazartesi günü deplasmanda ile oynayacakları maç öncesinde taraftarlarına alkol uyarısında bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği taraftarların stada girişi esnasında alkol kontrolü yapılacağı belirtildi.

Alkollü olduğu tespit edilen ev sahibi ile deplasman takım taraftarlarının stada alınmayacağının ifade edildiği açıklamada, "Taraftarlarımızın konuyla ilgili gereken hassasiyeti göstermelerini önemle rica ederiz." denildi.



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