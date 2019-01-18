18 Ocak 2019, Cuma
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Sarı-lacivertliler hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Fenerbahçe'de Bursaspor maçı hazırlıkları başladı
Giriş Tarihi: 18.01.2019
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 18'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarına başladı.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.00'de başladı. Dün oynanan ve 1-0 yenildikleri Ümraniyespor karşılaşmasında maça ilk 11'de başlayan oyuncular, rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular da ilk etapta salonda egzersiz yaptı. Sahada yapılan ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından oyuncular, U21 takımı ile çift kale maç oynadı. Çeşitli hücum varyasyonlarının ardından da idman bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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