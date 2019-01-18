18 Ocak 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Bursaspor maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçede Bursaspor maçı hazırlıkları
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 18.01.2019

, Lefter Küçükandonyadis Sezonu 18'inci haftasında deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarına başladı.

'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.00'de başladı. Dün oynanan ve 1-0 yenildikleri Ümraniyespor karşılaşmasında maça ilk 11'de başlayan oyuncular, rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular da ilk etapta salonda egzersiz yaptı. Sahada yapılan ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından oyuncular, U21 takımı ile çift kale maç oynadı. Çeşitli hücum varyasyonlarının ardından da idman bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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