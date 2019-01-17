17 Ocak 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Aatıf’a ‘git’ baskısı

Aatıf’a ‘git’ baskısı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 17.01.2019

Çaykur Rizespor'un talip olduğu Aatıf Chahechouhe için görüşmeler sürüyor.

'un talip olduğu Aatıf Chahechouhe için görüşmeler sürüyor. Kulüpler arasında prensip anlaşması sağlandı. Rizespor, Faslı oyuncuyu ikna ederse imzalar atılacak. , Aatıf'a iyi bir teklif sunduklarını belirtirken, yabancı kontenjanında yer açmak isteyen F.Bahçe de gitmesi için baskı yapıyor.
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