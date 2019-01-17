17 Ocak 2019, Perşembe
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Aatıf’a ‘git’ baskısı
Giriş Tarihi: 17.01.2019
Çaykur Rizespor'un talip olduğu Aatıf Chahechouhe için görüşmeler sürüyor.
Çaykur Rizespor'un talip olduğu Aatıf Chahechouhe için görüşmeler sürüyor. Kulüpler arasında prensip anlaşması sağlandı. Rizespor, Faslı oyuncuyu ikna ederse imzalar atılacak. Okan Buruk, Aatıf'a iyi bir teklif sunduklarını belirtirken, yabancı kontenjanında yer açmak isteyen F.Bahçe de gitmesi için baskı yapıyor.
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