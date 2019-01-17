17 Ocak 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Soldado Al Shabab’a!

Soldado Al Shabab’a!
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 17.01.2019 Giriş Tarihi: 17.01.2019

basını, İspanyol forvetin Suudi ekibi Al Shabab ile anlaştığını iddia etti. Transferin kısa süre içinde açıklanacağı ileri sürüldü.

'da yayın yapan futbol portalı 'Abseits.at', Fenerbahçeli Roberto 'nun 'ın Al Shabab takımına olduğunu ileri sürdü. Haberde, İspanyol golcünün Riyad kulübü ile anlaşma sağladığı belirtildi. Daha önce de aynı iddia ortaya atılmış, 'nin transferden 5 milyon euro bonservis bedeli alacağı belirtilmişti. Ancak sarı-lacivertli kulüp henüz konuyla ilgili açıklama yapmadı. 33 yaşındaki Soldado bu sezon 10 resmi maçta forma giyerken 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe'nin Roberto Soldado'yu göndermesi halinde bir forvet transferi gerçekleştirmesine kesin gözüyle bakılıyor. Gündemde Sassuolo'lu Khouma Babacar yer alıyor.
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