14 Ocak 2019, Pazartesi
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Jailson’un çilesi bitiyor
Giriş Tarihi: 13.01.2019
Galatasaray ile 11. haftada oynanan derbide çıkan olaylar nedeniyle 8 maç ceza alan Jailson, formasına kavuşuyor.
F.Bahçe'nin yıldızı, perşembe günü kupada Ümraniye'ye karşı forma giyecek. İdmanlardaki hırsıyla öne çıkan Sambacı, performansıyla kısa süre teknik heyetin gözüne girmeyi de başardı.
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