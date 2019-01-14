14 Ocak 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Jailson’un çilesi bitiyor

Jailson’un çilesi bitiyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 13.01.2019

ile 11. haftada oynanan derbide çıkan olaylar nedeniyle 8 maç ceza alan , formasına kavuşuyor.

F.Bahçe'nin yıldızı, perşembe günü kupada Ümraniye'ye karşı forma giyecek. İdmanlardaki hırsıyla öne çıkan Sambacı, performansıyla kısa süre teknik heyetin gözüne girmeyi de başardı.
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