15 Ocak 2019, Salı
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26 kez milli takımda yer alan Kudryashov, kariyerinde 240 maçta oynadı. 1 gol, 11 asist üretti. Tecrübeli oyuncu şu ana kadar hiç Rusya dışına çıkmadı.
Defansa yeni Rus
Güncelleme Tarihi: 14.01.2019 Giriş Tarihi: 14.01.2019
Fenerbahçe’nin Rubin Kazan ile sözleşmesini fesheden sol bek Fedor Kudryashov ile ilgilendiği iddia edildi.
Sol bek+kanada da takviye yapacağı konuşulan Fenerbahçe'nin Fedor Kudryashov'la ilgilendiği ileri sürüldü. Rus Milli Takımı'nda da forma giyen 31 yaşındaki futbolcu, Rubin Kazan ile sözleşmesini feshetti. Bonservisi elinde olan Kadryashov'a sarı-lacivertli takımın bir yıl opsiyon hakkıyla birlikte 6 aylık teklif yaptığı belirtiliyor. Esas mevkisi sol bek olan 1.81 boyundaki Fedor, stoperde ve orta sahada da görev yapabiliyor.
26 kez milli takımda yer alan Kudryashov, kariyerinde 240 maçta oynadı. 1 gol, 11 asist üretti. Tecrübeli oyuncu şu ana kadar hiç Rusya dışına çıkmadı.
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