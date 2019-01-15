15 Ocak 2019, Salı

FENERBAHÇE

Defansa yeni Rus

Defansa yeni Rus
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 14.01.2019 Giriş Tarihi: 14.01.2019

’nin ile sözleşmesini fesheden sol bek ile ilgilendiği iddia edildi.

Sol bek+kanada da takviye yapacağı konuşulan 'nin 'la ilgilendiği ileri sürüldü. Rus 'nda da forma giyen 31 yaşındaki futbolcu, ile sözleşmesini feshetti. Bonservisi elinde olan Kadryashov'a sarı-lacivertli takımın bir yıl opsiyon hakkıyla birlikte 6 aylık teklif yaptığı belirtiliyor. Esas mevkisi sol bek olan 1.81 boyundaki Fedor, stoperde ve orta sahada da görev yapabiliyor.

26 kez milli takımda yer alan Kudryashov, kariyerinde 240 maçta oynadı. 1 gol, 11 asist üretti. Tecrübeli oyuncu şu ana kadar hiç Rusya dışına çıkmadı.
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