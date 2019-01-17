17 Ocak 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Serdar çözerse gelecek

Serdar çözerse gelecek
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 17.01.2019

Serdar Aziz'i kadrosuna katmak isteyen beklemeye geçti.

'i kadrosuna katmak isteyen beklemeye geçti. Sarı- lacivertliler sadece oyuncunun sarı-kırmızılı kulüpten alacağı olan 1.8 milyon euro'yu karşılayabileceğini belirtirken, henüz transfere onay vermedi. Kulübe ihtarname çeken Serdar, bonservisini alırsa imzalar atılacak.
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