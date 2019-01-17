17 Ocak 2019, Perşembe
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Fenerbahçe’nin ligdeki durumu Fellaini'yi ürküttü
Giriş Tarihi: 17.01.2019
Marouane Fellaini'nin Fenerbahçe'ye gitme konusunda kararsız olduğu bildirildi.
Marouane Fellaini'nin Fenerbahçe'ye gitme konusunda kararsız olduğu bildirildi. Belçikalı oyuncunun, sarı-lacivertli takımın ligdeki durumu ve gelecek sezon Avrupa kupalarına katılamama ihtimali nedeniyle teklifi beklemeye aldığı belirtildi. Talk Sport, Fenerbahçe'nin 31 yaşındaki oyuncuyu kiralamak için Manchester United ile temasa geçtiğini yazmıştı. Fellaini, Premier Lig'de bu sezon 14 maçta forma giyerken, 2 asist gerçekleştirdi.
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