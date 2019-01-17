17 Ocak 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe’nin ligdeki durumu Fellaini'yi ürküttü

F.Bahçe’nin ligdeki durumu Fellainiyi ürküttü
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 17.01.2019

'nin 'ye gitme konusunda kararsız olduğu bildirildi.

'nin 'ye gitme konusunda kararsız olduğu bildirildi. Belçikalı oyuncunun, sarı-lacivertli takımın ligdeki durumu ve gelecek sezon Avrupa kupalarına katılamama ihtimali nedeniyle teklifi beklemeye aldığı belirtildi. Talk Sport, Fenerbahçe'nin 31 yaşındaki oyuncuyu kiralamak için ile temasa geçtiğini yazmıştı. Fellaini, 'de bu sezon 14 maçta forma giyerken, 2 asist gerçekleştirdi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Yıldız oyuncudan F.Bahçeye mesaj: Hazır bekliyorum! Yıldız oyuncudan F.Bahçe'ye mesaj: "Hazır bekliyorum!"
Ndongalada sona doğru Ndongala'da sona doğru
Fenerbahçede Tolgay Arslan şoku! Fenerbahçe'de Tolgay Arslan şoku!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör