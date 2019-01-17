17 Ocak 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Martin Skrtel kontrat için acele etmiyor

Skrtel yeni kontrat için acele etmiyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 17.01.2019

, 'sözleşmeni uzatalım' teklifine temkinli yaklaşıyor.

Slovak stoperin, yönetime 'Sezon sonunda görüşelim' dediği gelen haberler arasında. Yurt dışından da teklifler alan 34 yaşındaki oyuncunun, kontratı 30 Haziran'da biteceği için bonservisini eline alıp, pazarlık gücünü artırmayı hedeflediği bildirildi. de alternatif arayışına başladı.
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