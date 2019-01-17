17 Ocak 2019, Perşembe
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Martin Skrtel kontrat için acele etmiyor
Giriş Tarihi: 17.01.2019
Martin Skrtel, 'sözleşmeni uzatalım' teklifine temkinli yaklaşıyor.
Slovak stoperin, yönetime 'Sezon sonunda görüşelim' dediği gelen haberler arasında. Yurt dışından da teklifler alan 34 yaşındaki oyuncunun, kontratı 30 Haziran'da biteceği için bonservisini eline alıp, pazarlık gücünü artırmayı hedeflediği bildirildi. Fenerbahçe de alternatif arayışına başladı.
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