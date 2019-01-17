17 Ocak 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Dünyanın en güzel takımı

Dünyanın en güzel takımı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 17.01.2019

 Beko, devlerini solladı...

Beko, devlerini solladı... Taraftarların, 'Dünyanın en güzel takımı' dediği sarı-lacivertliler, Deportes&Finanzas'ın verilerine göre sosyal medyada dünyanın en çok konuşulan ikinci takımı oldu. NBA dışından bu listeye giren tek takım olan Fenerbahçe, Golden State , Boston gibi takımlarını geride bıraktı.

İŞTE O LİSTE
Dünyanın en çok konuşulan basketbol takımları listesinde aldıkları etkileşim sayısı ve sıralama şöyle: 1. Lakers (2.2 milyon) 2. F.Bahçe, (1.37 milyon), 3. Warriors (1.17 milyon), 4. B.Celtics (865 bin), 5. H.Rockets (517 bin), 6. Oklahama (490 bin), 7. Philadelphia (440 bin), 8.Mavericks (423 bin), 9. Toronto (409 bin), 10. Miami (391 bin).

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