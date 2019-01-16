17 Ocak 2019, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Her müsabakaya kazanma odakları hazırlandıklarını dile getiren Karaman, "Biz her müsabakaya kazanma odaklı hazırlandığımız için oradaki maç fark etmeyecek. İki farklı kazansak da aynı ciddiyet, disiplinle gidecektik. 2-1 zor bir skor ama umuyorum oradan da kazanarak döneceğiz" ifadelerini kullandı.
Ünal Karaman: “Ne olursa olsun kazanmak güzel”
Giriş Tarihi: 17.01.2019
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Balıkesir Baltokspor galibiyetinin ardından kazanmanın güzel olduğunu söyledi.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Balıkesir Baltokspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, "Ne olursa olsun kazanmak güzel. Tabi ki en azından ikinci yarı lig ve kupa düşünülecek olursa daha güzel bir sonuçla kazanmayı arzu ederdik. Sonuçta çok yetenekli oyunculardan kurulu Balıkesirspor takımı, zorladılar ama sonuç almak güzel. Umuyorum bu avantajımızı orada da sürdürür alınması gereken sonucu alır, kupada yolumuza devam ederiz" dedi.
Her müsabakaya kazanma odakları hazırlandıklarını dile getiren Karaman, "Biz her müsabakaya kazanma odaklı hazırlandığımız için oradaki maç fark etmeyecek. İki farklı kazansak da aynı ciddiyet, disiplinle gidecektik. 2-1 zor bir skor ama umuyorum oradan da kazanarak döneceğiz" ifadelerini kullandı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!