17 Ocak 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Ünal Karaman: “Ne olursa olsun kazanmak güzel”

Ünal Karaman: “Ne olursa olsun kazanmak güzel”
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 17.01.2019

Trabzonspor Teknik Direktörü , Baltokspor galibiyetinin ardından kazanmanın güzel olduğunu söyledi.

Son 16 Turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Baltokspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü , "Ne olursa olsun kazanmak güzel. Tabi ki en azından ikinci yarı lig ve kupa düşünülecek olursa daha güzel bir sonuçla kazanmayı arzu ederdik. Sonuçta çok yetenekli oyunculardan kurulu takımı, zorladılar ama sonuç almak güzel. Umuyorum bu avantajımızı orada da sürdürür alınması gereken sonucu alır, kupada yolumuza devam ederiz" dedi.

Her müsabakaya kazanma odakları hazırlandıklarını dile getiren Karaman, "Biz her müsabakaya kazanma odaklı hazırlandığımız için oradaki maç fark etmeyecek. İki farklı kazansak da aynı ciddiyet, disiplinle gidecektik. 2-1 zor bir skor ama umuyorum oradan da kazanarak döneceğiz" ifadelerini kullandı.
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