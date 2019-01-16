16 Ocak 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Yanal'dan Ferdi’ye yakın markaj

Yanaldan Ferdi’ye yakın markaj
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 16.01.2019

Yanal'ın yakından ilgilendiği bir diğer ismin de olduğu bildirildi.

Sezonun ilk yarısında hiç forma şansı bulamayan 19 yaşındaki oyuncuyu AZ ile oynanan maçta 11 başlatan sarı-lacivertli hocanın, genç futbolcu ile görüşmeler yapıp daha sıkı çalışması yönünde motive ettiği kaydedildi. Ferdi, ilk yarıda hiç oynayamadığı için ara dönemde ayrılmayı düşünüyordu.
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