16 Ocak 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Dirar göze girdi

Dirar göze girdi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 16.01.2019

kaldıktan sonra gözden düşen kampında ve hazırlık maçındaki performansıyla tekrar göze girdi.

kaldığı dönemde Brugge ile anlaşan ancak ve hazırlık maçında gösterdiği performansla alkış alan , teknik patron 'ın gözüne girdi. Yanal'ın 33 yaşındaki Faslı futbolcu ile önümüzdeki günlerde kendisinden beklentileri üzerine bir konuşma yapacağı ve kulüpteki kesin durumunun bu görüşme sonrası netleşeceği bildirildi.
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