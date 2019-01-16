16 Ocak 2019, Çarşamba
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Dirar göze girdi
Giriş Tarihi: 16.01.2019
Kadro dışı kaldıktan sonra gözden düşen Nabil Dirar Antalya kampında ve hazırlık maçındaki performansıyla tekrar göze girdi.
Kadro dışı kaldığı dönemde Brugge ile anlaşan ancak Antalya kampı ve hazırlık maçında gösterdiği performansla alkış alan Nabil Dirar, teknik patron Ersun Yanal'ın gözüne girdi. Yanal'ın 33 yaşındaki Faslı futbolcu ile önümüzdeki günlerde kendisinden beklentileri üzerine bir konuşma yapacağı ve kulüpteki kesin durumunun bu görüşme sonrası netleşeceği bildirildi.
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