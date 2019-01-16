Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Ümraniyespor ile Fenerbahçe, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? Mücadele ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca karşılaşmayı aspor.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile rakip sahada karşılaşacak.

Sezonun ilk yarısında gösterdiği kötü performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan sarı-lacivertliler, Ümraniyespor maçıyla ikinci devreye iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

17 Ocak Çarşmaba günü Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak Ümraniyespor- Fenerbahçe maçı karşılaşma saat 20.30'da başlayacak ve ATV ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek.

Kupaya 5. turdan katılan Fenerbahçe, yine Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'u 1-0 ve 5-2'lik skorlarla saf dışı bırakmıştı.

Spor Toto 1. Lig'de ilk devreyi averajla 4. sırada tamamlayan Ümraniyespor ise kupada sırasıyla Erzin Belediyespor, Anagold 24Erzincanspor ve 1461 Trabzon'u eleyerek son 16 turuna geldi.

Eşleşmenin rövanşı 24 Ocak Perşembe günü Kadıköy'de oynanacak.