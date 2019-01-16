Ali Koçtan itiraf: Vahim durumdayız!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FB TV'de katıldığı Camiaya Sesleniş programında sarı lacivertli kulübün gündemine dair konuştu. "Futbolda başarısız olduk. Cocu'yu getirmek hataydı" şeklinde kounşan Koç, kulübün ekonomik sıkıntıları konusunda da itirafta bulunarak "Vahim durumdayız" dedi.

Fenerbahçe'nin şu anki durumu konusunda açıklamalarda bulunan Koç futbolda başarısız olduklarını söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Futbolda işler iyi gitmediği zaman, diğer yaptığınız iyi şeylerin bir anlamı kalmıyor maalesed. Futbolda başarısız olduk diyebiliriz. Ama bu durumun röntgenini çekmekte fayda var. Biz buraya sürdürülebilir bir başarı için geldik."

Phillip Cocu'nun takımın başına getirilmesinin de hata olduğunu söyleyen Koç "40-50 yaş arası, belli bir başarıyı yakalamış, A takımda gençleri oynatmış, altyapı hocalığı yapmış ve bizim vereceğimiz bütçeleri kabul edebilecek bir hocayı takımımıza kazandırmak istiyorduk. Elimizdeki listede kalan hocalardan Cocu'yu transfer ettik. Bugün baktığımız zaman Cocu transferinin hatalı olduğunu görüyoruz. Maalesef hem hocamız hem kulüp, hem de ülke şartlarına uyamadı. Biz ona gerekli zamanı verdik, arkasında da durduk. Ancak puan tablosundaki konumumuz kabul edilebilir değildi" şeklinde konuştu.

"BARCELONA DA İSTİYORDU"

Cocu'nun gelecekte büyük bir kulüpte başarılı olacağına inandığını da belirten Ali Koç "Göreceksiniz ki, 47 yaşındaki Philipp Cocu, ileride önemli bir kulüpte iyi işler yapacak. Hatta Barcelona başkanı bana, "Cocu hoca aradığımız dönemde bizim de listemizdeydi" dedi. İnanıyorum Cocu ileride başarılı olacaktır" dedi.



"VAHiM DURUMDAYIZ"

Sarı lacivertli ekibin ekonomik durumuna da değinen Koç, kulüp olarak zor bir durumda olduklarını belirtirken "Diğer taraftan ise aldığınız oyuncuları Avrupa'da oynatamama durumunuz oluyor. Denk hesap konusunda vahim durumdayız. 90 milyon Euro zarardayız ve Mayıs'a kadar 60 milyon Euro kar yapmamız lazım. İçinde bulunduğumuz finansal bir Kurtuluş Savaşı'dır. Her ay açığımız 75-100 milyon TL" ifadelerini kullandı.