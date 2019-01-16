Fenerbahçe Beko İspanya deplasmanında

Gran Canaria Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.

THY Avrupa Ligi'nde sezona çok iyi bir başlangıç yapan tecrübeli başantrenör Zeljko Obradovic yönetimindeki Fenerbahçe Beko, 16 galibiyet ve 2 mağlubiyetle lider durumda bulunuyor.

Ev sahibi Herbalife Gran Canaria ise 6 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 14. sırada yer alıyor.

İki takım arasında bu sezon Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler, 97-72 kazanmıştı.