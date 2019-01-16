16 Ocak 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beko İspanya deplasmanında

Fenerbahçe Beko İspanya deplasmanında
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 16.01.2019

, 'nin 19. haftasında yarın deplasmada 'nın ekibiyle karşılaşacak.

Gran Canaria Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.

'nde sezona çok iyi bir başlangıç yapan tecrübeli başantrenör yönetimindeki , 16 galibiyet ve 2 mağlubiyetle lider durumda bulunuyor.

Ev sahibi ise 6 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 14. sırada yer alıyor.

İki takım arasında bu sezon Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler, 97-72 kazanmıştı.



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