16 Ocak 2019, Çarşamba
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Kameni feshedildi
Giriş Tarihi: 16.01.2019
Sarı lacivertli ekipte kadro dışı kalan file bekçisi Carlos Kameni ile yollar ayrılıyor.
Kamerun basınında yer alan haberlere göre, tecrübeli kaleci kendisine önerilen sözleşme feshini kabul etti. Kameni'nin 2,2 milyon euro'luk maaşından vazgeçip sözleşmesini feshetmesi sürpriz olarak değerlendirildi. Geçtiğimiz yıl 1 dakika bile oynamadan 2.2 milyon euro alan Kameni, yönetimin teklifini olumlu karşıladı.
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