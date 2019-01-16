16 Ocak 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Kameni feshedildi

Kameni feshedildi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 16.01.2019

Sarı lacivertli ekipte kadro dışı kalan file bekçisi Carlos ile yollar ayrılıyor.

Kamerun basınında yer alan haberlere göre, tecrübeli kaleci kendisine önerilen sözleşme feshini kabul etti. 'nin 2,2 milyon euro'luk maaşından vazgeçip sözleşmesini feshetmesi sürpriz olarak değerlendirildi. Geçtiğimiz yıl 1 dakika bile oynamadan 2.2 milyon euro alan Kameni, yönetimin teklifini olumlu karşıladı.
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