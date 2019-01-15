15 Ocak 2019, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 15.01.2019 Giriş Tarihi: 15.01.2019

, son 16 turunda 17 Ocak Perşembe günü Ümraniyespor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 'nde teknik direktör yönetimindeki idmanda, oyuncular ilk bölümde salonda çeşitli egzersizler yaptı.

Daha sonra sahaya çıkan sarı-lacivertliler, üç gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından hücum ve defans organizasyonları üzerinde durdu.

Fenerbahçe, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.

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