16 Ocak 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe, Ümraniyespor maçına hazır
Giriş Tarihi: 16.01.2019
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Ümraniyespor ile yapacağı son 16 turu ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmana futbolcuların salonda yapılan denge egzersizleriyle başladığı belirtildi.
Daha sonra sahaya çıkan futbolcuların 3 gruba ayrılarak pas ve pres çalışmaları yaptığı kaydedildi.
Antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.
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