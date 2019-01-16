16 Ocak 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye kalecilerinden kötü haber

Fenerbahçeye kalecilerinden kötü haber
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 16.01.2019 Giriş Tarihi: 16.01.2019

Futbol Takımı'nda kalecilerden 'in diz bağlarında gerilme ile ödem tespit edildiği ve tedavisine başlandığı, sol diz ön çapraz bağı kopan 'nun ise operasyon geçirdiği bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 'in bir süredir dizinde devam eden ağrı ve şişliğin AZ Alkmaar ile yapılan hazırlık maçının ardından artması sonucunda gerçekleştirilen muayene ve tetkiklerde diz içerisinde bir miktar kıkırdak dejenerasyonu, bağlarda gerilme ve ödem tespit edildiği, 29 yaşındaki oyuncunun tedavisine başlandığı belirtildi.

Açıklamada, 'daki devre arası kampında sol diz ön çapraz bağında kopma meydana gelen 'nun operasyon geçirdiği ve 24 yaşındaki kalecinin tedavisine başlandığı kaydedildi.



Sezonun ilk yarısında fibula kemiği kırılan ve tedavisine devam edilen Oğuz Kağan Güçtekin'in 2 ile 4 hafta arasında takımla çalışmalara başlamasının beklendiği aktarıldı.

Bu sezon hiçbir resmi maçta forma giyemeyen 'nin ise tedavisinin sürdüğü, oyuncunun spesifik çalışmalarına devam ettiği ifade edildi.

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