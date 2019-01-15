15 Ocak 2019, Salı

FENERBAHÇE

Samatta için serveti tepti

Samatta için serveti tepti
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 14.01.2019

Genk, 'ın da kadrosunda görmek istediği isimlerden Mbwana Samatta için 'den gelen 13 milyon euro'luk teklifi reddetti.

basını, Genk'in 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Tanzanyalı forveti 15 milyon euro'nun altında bir rakama bırakmak istemediğini yazdı. 26 yaşındaki Samatta, Genk formasıyla 31 maçta 24 gol kaydetti.
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