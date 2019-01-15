15 Ocak 2019, Salı
BİZE ULAŞIN
"Fener’de öncelik her zaman ligdir!"
Giriş Tarihi: 14.01.2019
Bu sözler eski F.Bahçeli Luis Neto’ya ait. Zenit’li oyuncu, “Zordalar ama bu turu etkilemez” dedi.
Zenit'te forma giyen 'eski Kanarya' Luis Neto, Fenerbahçe için lig şampiyonluğunun Avrupa'dan daha önemli olduğunu söyledi. Rus basınına Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeyi değerlendiren tecrübeli stoper, "F.Bahçe'nin ligde 17. sırada yer alması sence Zenit'in lehine mi?" sorusuna, "Öyle düşünmüyorum. Her zaman Fenerbahçe için lig şampiyonluğu Avrupa Ligi'nden daha önemlidir. Zorlu bir süreç atlattılar. Bu sezonki 3. hocaları takımın başında. Bu zor durumdan kurtulmak için elleriden gelenin en iyisini yapacaklardır" karşılığını verdi. Neto, eşleşmenin ardından Soldado ile konuştuğunu da belirterek, "Birbirimize karşı oynamak harika olacak" dedi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!