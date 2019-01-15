15 Ocak 2019, Salı

FENERBAHÇE

"Fener’de öncelik her zaman ligdir!"

Fener’de öncelik her zaman ligdir!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 14.01.2019

Bu sözler eski F.Bahçeli ’ya ait. ’li oyuncu, “Zordalar ama bu turu etkilemez” dedi.

'te forma giyen 'eski Kanarya' , için lig şampiyonluğunun Avrupa'dan daha önemli olduğunu söyledi. Rus basınına 'ndeki eşleşmeyi değerlendiren tecrübeli stoper, "F.Bahçe'nin ligde 17. sırada yer alması sence Zenit'in lehine mi?" sorusuna, "Öyle düşünmüyorum. Her zaman Fenerbahçe için lig şampiyonluğu Avrupa Ligi'nden daha önemlidir. Zorlu bir süreç atlattılar. Bu sezonki 3. hocaları takımın başında. Bu zor durumdan kurtulmak için elleriden gelenin en iyisini yapacaklardır" karşılığını verdi. Neto, eşleşmenin ardından ile konuştuğunu da belirterek, "Birbirimize karşı oynamak harika olacak" dedi.
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