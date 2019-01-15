15 Ocak 2019, Salı

FENERBAHÇE

Otyakmaz: Aatıf olabilir

Otyakmaz: Aatıf olabilir
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 14.01.2019

Başkanı , Aatıf Chahechouhe'nun transferini düşünebileceklerini açıkladı.

Otyakmaz, "Aatıf'ın geri gelmesi aklımızdan geçmiyor değil. Taraftarımızın da arzu ettiği bir oyuncu. Robinho'nun üstüne merhem olabilir ama 6 aydır oynamıyor. Maaşı da yüksek" dedi. Aatıf'ı da istiyor.
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