15 Ocak 2019, Salı
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Oynamadan gidiyor!
Giriş Tarihi: 14.01.2019
31 Ağustos’ta Fenerbahçe’ye imza atan Tolga Ciğerci, 1 dakika bile süre almadan takımdan ayrılıyor...
Fenerbahçe'ye yaklaşık 4.5 ay önce transfer olan Tolga Ciğerci'ye yol göründü... 31 Ağustos tarihinde Sarı-Lacivertliler'e sakat olmasına rağmen imza atan 26 yaşındaki futbolcu, Ersun Yanal'ın gözüne girmeyi başaramadı. Sakatlığını atlattıktan sonra çalışmalara başlayan ancak Antalya kampına götürülmeyen Ciğerci'nin sözleşmesinin feshedileceği iddia edildi. Fenerbahçeli oyuncunun yeniden Almanya'ya döneceği ve kariyerine orada devam edeceği gelen bilgiler arasında.
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