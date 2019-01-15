15 Ocak 2019, Salı

FENERBAHÇE

Oynamadan gidiyor!

Oynamadan gidiyor!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 14.01.2019

’ta ’ye imza atan , 1 dakika bile süre almadan takımdan ayrılıyor...

'ye yaklaşık 4.5 ay önce transfer olan 'ye yol göründü... tarihinde Sarı-Lacivertliler'e sakat olmasına rağmen imza atan 26 yaşındaki futbolcu, 'ın gözüne girmeyi başaramadı. Sakatlığını atlattıktan sonra çalışmalara başlayan ancak kampına götürülmeyen Ciğerci'nin sözleşmesinin feshedileceği iddia edildi. Fenerbahçeli oyuncunun yeniden 'ya döneceği ve kariyerine orada devam edeceği gelen bilgiler arasında.

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