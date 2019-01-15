15 Ocak 2019, Salı

BASKETBOL

Fenerbahçe'nin rakibi Perfumerias Avenida

Fenerbahçenin rakibi Perfumerias Avenida
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 15.01.2019 Giriş Tarihi: 15.01.2019

Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 9. hafta maçında yarın İspanyol ekibi ile karşılaşacak.

Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.30'da başlayacak.

Grupta 5 galibiyet ve 3 mağlubiyeti olan , averajla ikinci sırada yer alıyor. Yaptığı maçlardan dörder galibiyet ve yenilgiyle ayrılan ise averajla dördüncü sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında 'da oynanan maçı, Perfumerias Avenida 88-82'lik skorla kazanmıştı.

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