Fenerbahçenin rakibi Perfumerias Avenida

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Fenerbahçe'nin rakibi Perfumerias Avenida
Güncelleme Tarihi: 15.01.2019 Giriş Tarihi: 15.01.2019
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 9. hafta maçında yarın İspanyol ekibi Perfumerias Avenida ile karşılaşacak.
Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.30'da başlayacak.
Grupta 5 galibiyet ve 3 mağlubiyeti olan Fenerbahçe, averajla ikinci sırada yer alıyor. Yaptığı maçlardan dörder galibiyet ve yenilgiyle ayrılan Perfumerias Avenida ise averajla dördüncü sırada bulunuyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İspanya'da oynanan maçı, Perfumerias Avenida 88-82'lik skorla kazanmıştı.
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