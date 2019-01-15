15 Ocak 2019, Salı

FENERBAHÇE

Elis için kritik hafta

Elis için kritik hafta
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 14.01.2019

, ’nin istediği genç yıldız ile ilgili son kararını yakında bildirecek. 22 yaşındak i oyuncu Sarı-Lacivertliler’e gelmek için can atıyor...

'de hareketliliği yaşanıyor. Sarı-Lacivertli kulübün renklerine bağlamak istediği yıldıkz oyuncu Alberth Elis ile ilgili önemli birg elişme yaşandı. Yeni sezona 'merhaba' diyen yöneticilerinin hafta sonuna kadar Fenerbahçe'ye Elis ile ilgili son kararını vereceği öğrenildi. 22 yaşındaki kanat forvetin yöneticilerine "Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum" ifadelerini kullandığı biliniyor. Fenerbahçe'nin bu transferde ısrarcı olduğu ve beklemeye geçtiği bildirildi. Güncel piyasa değeri

2.5 milyon Euro olan Honduraslı yıldız, hızı ve tekniğiyle ön plana çıkıyor. 31 kez Honduras formasını giyen Elis, 7 kez gol sevinci yaşamaya başladı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, genç yıldızın transferi için ısrar ediyor.

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