15 Ocak 2019, Salı

FENERBAHÇE

Dennis için 4 milyon euro

Dennis için 4 milyon euro
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 14.01.2019

'nin gündeminde yer aldığı iddia edilen isimlerden için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Votebal24 sitesi, 'ün 'den için gelen 4 milyon euro'luk teklifi kabul etmediğini yazdı. 21 yaşındaki oyuncu, forvetin yanı sıra kanatlarda da forma giyiyor. Damien Comolli'nin gözdelerinden olan Dennis, bu sezon ligde 12 maçta 5 gol attı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçeden Fransa çıkarması! Hedefte 3 genç isim var... F.Bahçe'den Fransa çıkarması! Hedefte 3 genç isim var...
Yanal istedi Koç Tamam dedi: F.Bahçe kanatlanıyor! Yanal istedi Koç 'Tamam' dedi: F.Bahçe kanatlanıyor!
F.Bahçeden o isim için son karar: 3 yıl daha bizimle kal F.Bahçe'den o isim için son karar: "3 yıl daha bizimle kal"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör