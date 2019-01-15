15 Ocak 2019, Salı
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Dennis için 4 milyon euro
Giriş Tarihi: 14.01.2019
Fenerbahçe'nin gündeminde yer aldığı iddia edilen isimlerden Emmanuel Dennis için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Votebal24 sitesi, Club Brugge'ün Fenerbahçe'den Emmanuel Dennis için gelen 4 milyon euro'luk teklifi kabul etmediğini yazdı. 21 yaşındaki oyuncu, forvetin yanı sıra kanatlarda da forma giyiyor. Damien Comolli'nin gözdelerinden olan Dennis, bu sezon ligde 12 maçta 5 gol attı.
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