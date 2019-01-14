14 Ocak 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Mehmet Ekici geri sayımda

Mehmet Ekici geri sayımda
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 13.01.2019

Kamp döneminin yıldızı , öncesi geri sayıma geçti.

Antrenmanlardaki çalışkanlığının yanı sıra Alkmaar ile oynanan hazırlık maçında performansıyla yıldızlaşan Mehmet, ikinci yarıda 11'in vazgeçilmezi olacağını kanıtladı. İdmanlardaki verileriyle en iyilerden biri olan yıldız futbolcunun kupadaki Ümraniye sınavına da 11'de başlaması bekleniyor. Ekici'nin teknik direktör 'ın oyun planında da önemli yer tuttuğu belirtiliyor.
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