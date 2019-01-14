14 Ocak 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe'de Skrtel harekatı
Giriş Tarihi: 13.01.2019
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Skrtel'e imza attırmayı hedefleyen F.Bahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
Yıllık 4 milyon euro kazanan Slovak yıldıza yaptığı yeni teklifte ücreti 2 milyona düşüren sarı-lacivertliler, "Sezon sonu görüşelim" yanıtı almıştı. G.Rangers'ın da listesinde olan 34 yaşındaki stopere 2 yıllık daha imza attırmayı planlayan yönetim, tüm şartları zorluyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın da bu oyuncunun kalmasını istediği belirtiliyor
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