14 Ocak 2019, Pazartesi
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Efsane ismi unutmadılar
Giriş Tarihi: 13.01.2019
Sarı-lacivertlilerin efsane ismi Lefter Küçükandonyadis, ölümünün ölümünün 7. yılında unutulmadı.
Büyükada Rum Ortadoks Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen anma törenine; Lefter'in ailesinin yanı sıra Fenerbahçe Genel Sekreteri Sevil Zeynep Becan ve çok sayıda sarılacivertli taraftar katıldı. Bu arada törende F.Bahçe'nin eski futbolcularından Ogün Altıparmak da yer aldı.
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