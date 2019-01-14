Efsane ismi unutmadılar

Sarı-lacivertlilerin efsane ismi Lefter Küçükandonyadis, ölümünün ölümünün 7. yılında unutulmadı.

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Büyükada Rum Ortadoks Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen anma törenine; Lefter'in ailesinin yanı sıra Fenerbahçe Genel Sekreteri Sevil Zeynep Becan ve çok sayıda sarılacivertli taraftar katıldı. Bu arada törende F.Bahçe'nin eski futbolcularından Ogün Altıparmak da yer aldı.