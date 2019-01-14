14 Ocak 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Kupa mesaisi bugün başlıyor

Kupa mesaisi bugün başlıyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 13.01.2019

'da devre arası kampını gerçekleştiren , iki günlük iznin ardından bugün çalışmalara başlayacak.

son 16 turu ilk sınavında perşembe günü Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek olan sarı-lacivertliler, bu maçın hazırlıklarını sürdürecek. Teknik direktör yönetiminde tesislerinde çalışacak olan , tam kadro sahadaki yerini alacak.
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