14 Ocak 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Bomba iddia: Comolli'nin yerine o geliyor!

Bomba iddia: Comollinin yerine o geliyor!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 13.01.2019

Romanya'da yayın yapan Digi Sport'ta önceki gün flaş bir iddia ortaya atıldı.

'Matinal' isimli programda yorum yapan Florin Prunea, Loan Lupescu'nun F.Bahçe'de sportif direktörlük görevine geleceğini iddia etti. bıraktıktan sonra 'da görev yapan 51 yaşındaki spor adamının geçtiğimiz günlerde 'ye geldiğini belirten Prunea, "İki ay önce bazı maçlar için Türkiye'ye gitti. 'yla da yakın ilişkisi var. Bildiğim kadarıyla Türk takımıyla çalışmaya başlayacak" dedi.
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