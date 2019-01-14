14 Ocak 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Ersun Yanal taraftara seslendi

Ersun Yanal taraftara seslendi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 13.01.2019

Teknik Direktörü , ikinci yarıya sayılı günler kala umut dolu açıklamalar yaptı.

Devre arası kampının tüm takım için iyi geçtiğini belirterek sözlerine başlayan tecrübeli hoca, şöyle konuştu: Daha önce de söylediğim gibi kadromuz kaliteli ve güçlü. Yanlışları hep birlikte düzelteceğiz. Hataları en aza indirip, üretkenliği de artıracağız. İkinci yarıda özlenen sahada olacak. Taraftarlarımıza başlangıç düdüğünden bitime kadar kazanmak için savaşan bir takım izleteceğiz. Sahanın her yerinde mücadele eden, rakiplerine nefes aldırmayan bir takım olacağız.

RAHAT MAÇ İZLEYECEKLER

"Bambaşka bir F.Bahçe görecekler" diyen Yanal, sözlerini sözlerini şöyle tamamladı: Taraftarımızın ne istediğini biliyoruz. İkinci yarıda özledikleri Fenerbahçe sahada olacak. Benim en büyük hedefim de taraftarlarımızın sevgisine en iyi şekilde karşılık verebilmek. Korkmayan, 90 dakika boyunca mücadele eden bir takım olacağız. Biz inandık, taraftarımız da inansın. Artık daha rahat ve coşkulu maçlar izleyecekler. Kazanmaktan, gol atmaktan başka düşüncesi olmayan Fenerbahçe, ligin ikinci yarısında hak ettiği yerlere gelecek. Biz de bu yolda elimizden geleni yapacağız.
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