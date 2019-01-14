14 Ocak 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Bu salondan çıkış yok

Bu salondan çıkış yok
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 13.01.2019

Geçtiğimiz sezondan bu yana taraftarı önünde maç kaybetmeyen , dün de ’ya şans tanımadı, Ülker Salonu’ndan 25 sayı farkla galip ayrıldı.

Beko'nun son kurbanı Büyükşehir Belediye oldu. Geçtiğimiz sezon taraftarı önünde oynadığı tüm lig karşılaşmalarını kazanan sarı-lacivertliler, seriye bu sezon da devam ediyor. Rakibini 89-64'lük skorla deviren 'in öğrencileri, sahasında 6'da 6 yaptı, zirvedeki yerini korumayı başardı. Karşılıklı sayılarla başlayan maçın ilk periyodunu 19-15 önde kapatan ev sahibi, kaptan Melih ve Ahmet'in sayılarıyla devreye de 44-35 üstün girdi. İkinci yarıda da kontrolü elinde tutan Fenerbahçe, bu bölümde de Egehan ve Sloukas'la etkili olmayı başardı. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren rakibine şans tanımayan Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndan 25 sayılık farkla galip ayrıldı.
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