14 Ocak 2019, Pazartesi
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Bu salondan çıkış yok
Giriş Tarihi: 13.01.2019
Geçtiğimiz sezondan bu yana taraftarı önünde maç kaybetmeyen Fenerbahçe, dün de Sakarya’ya şans tanımadı, Ülker Salonu’ndan 25 sayı farkla galip ayrıldı.
Fenerbahçe Beko'nun son kurbanı Sakarya Büyükşehir Belediye oldu. Geçtiğimiz sezon taraftarı önünde oynadığı tüm lig karşılaşmalarını kazanan sarı-lacivertliler, seriye bu sezon da devam ediyor. Rakibini 89-64'lük skorla deviren Zeljko Obradovic'in öğrencileri, sahasında 6'da 6 yaptı, zirvedeki yerini korumayı başardı. Karşılıklı sayılarla başlayan maçın ilk periyodunu 19-15 önde kapatan ev sahibi, kaptan Melih ve Ahmet'in sayılarıyla devreye de 44-35 üstün girdi. İkinci yarıda da kontrolü elinde tutan Fenerbahçe, bu bölümde de Egehan ve Sloukas'la etkili olmayı başardı. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren rakibine şans tanımayan Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndan 25 sayılık farkla galip ayrıldı.
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